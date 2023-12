Nahost – Raketenangriffe auf Tel Aviv – Israel verstärkt Angriffe

UNO: Weitere Evakuierungen in Khan Younis angeordnet – Hamas: Gespräche über Gefangenenaustausch erst nach Ende der Aggression – WHO: Patienten in Spitälern "verhungern und verdursten"

In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen israelischen Städten hat es am Donnerstag erneut Raketenalarm gegeben. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Die Nachrichtenseite ynet berichtete, es seien rund 30 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, bekannte sich zu den Angriffen. Israel verstärkte indes seine Angriffe im Gazastreifen und bereitete weitere Vorstöße im Süden vor.

Die Kassam-Brigaden sprachen in einer Stellungnahme von einer „Reaktion auf die zionistischen Massaker an Zivilisten“ im Gazastreifen. Nach Darstellung der Hamas sind seit Kriegsbeginn mindestens 20.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zu Gaza verübt hatten.

Israel setzte indes seine Militäraktion im Gazastreifen mit unverminderter Härte fort. Vor allem über dem nördlichen Teil des Gebiets waren am Morgen orangefarbene Explosionsblitze und schwarzer Rauch zu sehen. Immer wieder ertönte das Dröhnen von Luftangriffen, unterbrochen von rasselndem Gewehrfeuer. Hamas-Angaben zufolge kamen bei einem Luftangriff auf die Grenzstadt Rafah vier Menschen ums Leben. Darunter sei Bassam Ghaben, zuständig für den kommerziellen Grenzübergang Kerem Shalom, erklärten die Terroristen und die ihnen unterstellten Gesundheitsbehörden. Der Angriff habe nahe des Übergangs stattgefunden. Das israelische Militär erklärte, man sei „mit dem Vorgang nicht vertraut“.

Zudem bereitete die israelische Armee offenbar einen weiteren Vorstoß in die südliche Hamas-Hochburg Khan Younis vor. Wie das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte, veröffentlichte die Armee am Mittwoch Karten, in denen rund 20 Prozent des Stadtgebiets neu als zu räumendes Gebiet ausgezeichnet würden. In dem Gebiet hätten vor Beginn des Krieges mehr als 110.000 Menschen gelebt. Außerdem befinden sich in dem Gebiet demnach 32 Notunterkünfte mit mehr als 140.00 Binnenflüchtlingen, die meisten von ihnen aus dem Norden des Gazastreifens.

Die israelischen Streitkräfte erklärten, am Mittwoch seien mit Bodentruppen, aus der Luft und vom Meer aus Angriffe gegen „Dutzende Terroristen und Terroristen-Infrastruktur“ in Khan Younis ausgeführt worden. Die Armee hatte am Montag angekündigt, ihre Angriffe auf Ziele in der größten Stadt des südlichen Gazastreifens zu verstärken.

Die Gespräche über eine neuerliche Feuerpause schienen hingegen nicht vom Fleck zu kommen. Beide Konfliktparteien unterstrichen ihre jeweiligen Positionen. Nachdem Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwochabend die Vernichtung der Hamas als Kriegsziel ausgegeben hatte, bekräftigte die Terrororganisation ihre Bedingung für die Freilassung israelischer Geiseln. „Es gibt eine palästinensische nationale Entscheidung, dass es keine Gespräche über Gefangene oder Austauschabkommen geben soll, außer nach einem vollständigen Ende der Aggression“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Terrorgruppe. Hamas-Chef Ismail Haniya hatte am Mittwoch in Ägypten Gespräche über einen neuen Gefangenenaustausch geführt, doch blieben diese nach Medienberichten ohne Ergebnis. Israel führte diesbezügliche Gespräche mit den USA und Katar.

Katastrophal war unterdessen die Lage in dem von der israelischen Armee kontrollierten nördlichen Gazastreifen. In dem Gebiet gebe es kein betriebsfähiges Krankenhaus mehr, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag. Es fehlten Treibstoff, Mitarbeiter und Materialien, sagte der WHO-Vertreter im Gazastreifen, Richard Peeperkorn, in einer Online-Pressekonferenz. Die Patienten dort würden nicht nur wegen mangelnder medizinischer Versorgung sterben. „Sie verhungern und verdursten“, berichtete WHO-Hilfskoordinator Sean Casey in einer Videoschalte aus Rafah. Im gesamten Gazastreifen seien nur noch 9 von 36 Gesundheitseinrichten im Betrieb.

Großbritannien drängte vor diesem Hintergrund auf mehr Hilfslieferungen per Schiff. Man arbeite daran, dass künftig britische Schiffe Hilfslieferungen von Zypern aus nach Gaza bringen können, sagte der britische Außenminister David Cameron nach einem Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shukri am Donnerstag. Alles was getan werden könne, müsse auch getan werden, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen, betonte Cameron. „Humanitäre Hilfen sind die absolute Priorität.“ Am Mittwochabend hatte sich in einem Fernsehinterview auch der französische Präsident Emmanuel Macron zur Wort gemeldet und in Richtung Israel gemeint, den Terrorismus zu bekämpfen bedeute nicht, „alles in Gaza dem Erdboden gleichzumachen oder wahllos die Zivilbevölkerung anzugreifen“

Der UNO-Sicherheitsrat in New York wollte am Donnerstag erneut versuchen, sich auf eine Resolution mit einer Forderung nach einer Feuerpause zu verständigen. Für die vergangenen Tage angestrebte Abstimmungen über einen Resolutionstext waren immer wieder verschoben worden. Mit den Beratungen soll erreicht werden, dass die USA – einer der wichtigsten Verbündeten Israels – die Resolution nicht mit ihrem Veto blockieren.

Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas in israelische Orte eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden rund 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel begann daraufhin eine Bodenoffensive zur Vernichtung der Terrorgruppe.