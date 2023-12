Fußball: Sturm geht zwei Zähler hinter Salzburg in die Winterpause

Auch Siege für Hartberg und WSG Tirol zum Jahresausklang

Sturm Graz geht mit zwei Zählern Rückstand auf Winterkönig Salzburg in die Liga-Pause. Der Vizemeister gewann am Sonntag zum Abschluss der 17. Runde gegen Altach mit 1:0. Davor hatte sich der TSV Hartberg gegen den WAC mit 2:0 durchgesetzt und hielt damit Platz vier. Wolfsberg geht als Siebenter hinter Rapid in die Winterpause. Die WSG Tirol feierte mit einem 2:1 bei Blau-Weiß Linz ihren dritten Saisonsieg. Blau-Weiß ist weiter Neunter der Tabelle, die Tiroler sind Elfte.

Seedy Jatta (3. Minute) sicherte Sturm mit einem frühen Treffer nach einer optimal ausgeführten Umschalt-Aktion den hochverdienten 1:0-Heimsieg über Altach. Sturms Goldtorschütze hatte nach überstandener Oberschenkelverletzung überraschend sein Comeback gegeben. Mit zwei Punkten Rückstand auf Salzburg können die Grazer in der am 10. Februar beginnenden Frühjahrssaison weiter um den Meistertitel mitreden. Die Vorarlberger gehen nach ihrer fünften Niederlage aus den jüngsten sechs Runden als Zehnter mit 13 Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau in die Pause.

Der TSV Hartberg darf sich nach dem 2:0-Heimsieg gegen den WAC auf die Teilnahme an der Meistergruppe einstellen. Die Oststeirer überwintern auf dem vierten Platz, der Vorsprung auf den Siebenten aus Kärnten beträgt nun sechs Zähler. Mamadou Sangare (27.) und Ruben Providence (53.) trafen für die Elf von Markus Schopp. Die Wolfsberger kamen nach dem zweiten Gegentor auf, konnten die Partie aber nicht mehr spannend machen.

Die WSG Tirol konnte sich mit dem 2:1-Sieg bei Blau-Weiß LInz von Schlusslicht Austria Lustenau absetzen. Die Wattener gehen damit als Vorletzter mit acht Punkten Vorsprung auf die Vorarlberger in die Winterpause. Simon Pirkl hatte die Oberösterreicher schon nach 54 Sekunden in Führung gebracht, doch Mahamadou Diarra (45.) und Nik Prelec (48.) sorgten vor 4.500 Zuschauern für die Wende zugunsten der Gäste. Die Linzer können sich mit ihrem komfortablen Vorsprung von 14 Zählern auf Lustenau trösten.