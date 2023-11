Tennis: Italien und Serbien im Davis-Cup-Halbfinale

Italiener drehten dank Sinner Partie gegen die Niederlande – Großbritannien gegen Djokovic und Serbien ohne echte Chance

Tennis-Jungstar Jannik Sinner hat Italiens Davis-Cup-Team ins Halbfinale geführt. Der Weltranglistenvierte sicherte seinem Heimatland am Donnerstag mit Siegen im Einzel und Doppel ein 2:1 gegen die Niederlande. In der Vorschlussrunde in Malaga trifft Italien auf Serbien, das dank Miomir Kecmanovic und Novak Djokovic die Briten 2:0 schlug. Für Sinner ist es die Gelegenheit zur Revanche an Djokovic, dem er bei den ATP-Finals am vergangenen Sonntag im Endspiel unterlegen war.

Dem Südtiroler Sinner gelang zunächst durch ein 7:6(3),6:1 gegen Tallon Griekspoor der 1:1-Ausgleich gegen die Niederlande. Kurz danach sprang der 22-Jährige für Simone Bolelli auch im Doppel ein, gemeinsam mit Lorenzo Sonego setzte er sich gegen Griekspoor/Wesley Koolhof mit 6:3,6:4 durch.

Danach bezwang Kecmanovic den Briten Jack Draper mit 7:6(2),7:6(6), ehe Djokovic den engagiert kämpfenden, aber chancenlosen Cameron Norrie 6:4,6:4 abservierte. Der Schotte Andy Murray fehlte Großbritannien verletzt. Am Samstag matcht sich Djokovic im Halbfinale einmal mehr mit Sinner, zuvor treffen am Freitag Australien und Finnland aufeinander.