Nahost – Katar: Feuerpause in Gaza am Freitag ab 6 Uhr MEZ

Weiter heftige Kämpfe im Gazastreifen – Arzt: Leiter von Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza von israelischen Soldaten festgenommen

Die angekündigte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Freitag um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) beginnen. Das sagte Majid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Donnerstag in Doha. Unterdessen gingen die Kämpfe im Gaza-Krieg weiter. Palästinensische Medien berichteten von mindestens 15 Toten bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens.

Die Vereinbarung, die angesichts der prekären Lage der Zivilbevölkerung im dicht besiedelten Gazastreifen auch Hilfslieferungen ermöglichen soll, war von Katar mit der Unterstützung Ägyptens und der USA vermittelt und am Mittwoch bekanntgegeben worden. Sie sieht eine viertägige Waffenruhe vor, in der 50 Frauen und Kinder freikommen sollen, die zu den rund 240 Geiseln gehören, die beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Unter den Geiseln sind auch zahlreiche Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Im Austausch soll Israel 150 palästinensische Häftlinge freilassen. Israel zufolge kann die Waffenruhe verlängert werden, solange die Gaza-Extremisten mindestens zehn Geiseln pro Tag freilassen. Aus Palästinenser-Kreisen verlautete, dass in einer zweiten Runde bis zum Monatsende die Freilassung von bis zu 100 Geiseln möglich sei.

Die Kämpfe dauerten indes an. Auch aus anderen Teilen des Gazastreifens wie etwa Jabalia bei Gaza-Stadt im Norden und dem weiter südlich gelegenen Nuseirat wurden Angriffe gemeldet. Israel erklärte, seine Streitkräfte hätten im Laufe des vergangenen Tages mehr als 300 Hamas-Ziele aus der Luft angegriffen. In Israel gab es nahe der Grenze wieder Luftalarm, der vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen warnte. Berichte über Opfer oder Schäden gab es nicht.

Der Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen wurde nach Angaben eines Arztes der Klinik am Donnerstag von israelischen Soldaten festgenommen. „Doktor Muhammad Abu Salmiya wurde zusammen mit mehreren anderen leitenden Ärzten festgenommen“, sagte der Arzt und Abteilungsleiter Khalid Abu Samra. Seit rund einer Woche befindet sich die israelische Armee auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses, unter dem sie eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermutet. Am Sonntag erklärte die Armee, einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter der Klinik sowie ein Waffenlager gefunden zu haben.

Aus dem umkämpften Shifa-Krankenhaus wurden nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds weitere Patienten evakuiert. 14 Krankenwagen sowie zwei UNO-Busse hätten 190 Verletzte und Kranke, deren Begleiter und einige medizinische Mitarbeiter in Krankenhäuser in Khan Younis und Rafah im Süden des Gazastreifens gebracht, teilte die Hilfsorganisation am späten Mittwochabend mit. „Viele andere Verletzte und ihre Begleiter sind samt medizinischen Mitarbeitern noch im Krankenhaus.“

Israel bekräftigte, nach der Waffenruhe an seinem Ziel einer Zerstörung der Hamas festzuhalten. „Wir werden den Krieg nicht beenden. Wir werden weitermachen, bis wir siegreich sind“, sagte Generalstabschef Herzi Halevi in einem am Donnerstag vom Militär veröffentlichten Video vor Kommandanten. Auch die Hamas hatte angekündigt, weiter gegen Israel zu kämpfen.