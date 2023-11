Nahost – Israel: Terroristen in Klinik-Nähe in Gaza angegriffen

Palästinenser: 23 Menschen im Süden des Gazastreifens bei Luftangriffen getötet

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Terroristen in der Nähe eines Krankenhauses in der Stadt Gaza angegriffen. Die Gruppe habe aus einem Gebäude neben der Klinik heraus eine Attacke auf die Streitkräfte geplant, teilte die Armee am Dienstag auf Telegram mit. Die Terroristen hätten sich in dem Gebäude verschanzt gehabt. Bei dem Luftangriff in der Nacht auf Dienstag gab es nach Darstellung des israelischen Militärs auch eine massive weitere Explosion.

Die Armee vermutet demnach, dass sich in der Nähe auch ein Waffenlager der Hamas befunden hat. Das Militär griff eigenen Angaben zufolge auch andernorts im Gazastreifen Terroristen und Hamas-Ziele an.

Die israelischen Streitkräfte hätten am Tag zuvor zudem die Kontrolle über eine „militärische Hochburg“ der Hamas im nördlichen Gazastreifen übernommen, teilte die Armee am Dienstag weiter mit. Auf dem Gelände seien unter anderem Raketen und Raketenwerfer gefunden worden. Die Armee hatte zuvor erklärt, den Druck in der inzwischen vollständig umstellten Stadt Gaza erhöhen zu wollen.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei israelischen Luftangriffen Dienstag früh auf den Süden des Gazastreifens mindestens 23 Menschen getötet. Ziel seien die Städte Khan Younis und Rafah, wo der Grenzübergang zu Ägypten liegt, gewesen, teilte die Gesundheitsbehörde mit. „Das ist die Tapferkeit des sogenannten Israels“, sagte ein Mann, der aus den Trümmern seines Hauses in Khan Younis gerettet wurde. „Sie zeigen ihre Macht und Stärke gegen Zivilisten, Babys da drinnen, Kinder da drinnen und ältere Menschen.“ In Khan Younis allein wurden den Angaben zufolge elf Menschen getötet.

Das israelische Militär greift den Gazastreifen ununterbrochen an, seit Hamas-Kämpfer am 7. Oktober in den Süden Israels eingedrungen sind und nach israelischen Angaben 1.400 Menschen getötet sowie 240 verschleppt haben. Den Behörden im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen zufolge wurden seither mehr als 10.000 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet, darunter rund 4.100 Kinder.