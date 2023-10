Taylor Swift ist Favoritin bei den Billboard Music Awards

Pop-Star Taylor Swift („Anti-Hero“) ist mit 20 Gewinnchancen Favoritin bei der diesjährigen Vergabe der Billboard Music Awards. Nicht genug: Am Freitag erschien ihr Meilenstein „1989“ von 2014, mit dem sie sich vom Country endgültig löste und zum weltweiten Pop-Phänomen wurde, in einer Neuaufnahme als „Taylor’s Version“. Neben den überarbeiteten Originalsongs enthält das Album auch fünf Tracks aus dem Archiv. Laut „Rolling Stones“ sind es die bisher besten aus dem Vault.

Swift bringt ihre Alben sukzessive als „Taylor’s Version“ samt Vault-Bonustracks neu heraus. Damit bekommt sie die Rechte an den Liedern wieder zurück. Die Pop-Queen, die im Sommer nächsten Jahres dreimal im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion gastiert, setzt sich dafür ein, dass Künstler ihre Songs selbst besitzen und damit verfügen sollen.

„1989“, die ursprüngliche Version, stieg am 9. November 2014 auf Platz eins in die US-amerikanischen Albumcharts ein. In Österreich erreichte das Album die Höchstposition vier. Der Longplayer erreichte in zwölf Ländern die Spitze der Albumcharts. Die Neuauflage gibt es in je vier unterschiedlich gestalteten Aufmachungen als CD und auf Vinyl.

Nach fast zwei Jahrzehnten Musikschaffens ist die 33-Jährige offiziell eine Milliardärin. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse von Bloomberg News hervor. Der Bericht beziffert Swifts derzeitiges Nettovermögen auf 1,1 Milliarden Dollar, was sie unter anderem ihrer gewaltigen, 146 Termine umfassenden weltweiten Eras-Tour zu verdanken hat.

Die Billboard-Preise werden seit 1990 jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen. Die Trophäen sollen am 19. November vergeben werden. Swift wurde unter anderem in den Sparten Top Artist, Top Female Artist und Top Country Artist nominiert, wie die dpa berichtete. Ihr folgen Sängerin SZA und Country-Star Morgan Wallen mit Nominierungen in jeweils 17 Sparten. Der kanadische Sänger The Weeknd erhielt 16 Nennungen. Dies gaben die Preisverleiher am Donnerstag bekannt.

In der wichtigsten Sparte Top Artist treten neben Swift, SZA und Wallen auch der kanadische Rapper Drake und US-Country-Sänger Luke Combs an. Musiker wie Zach Bryan, Beyoncé oder die Deutsche Kim Petras haben in den insgesamt 69 Kategorien mehrere Gewinnchancen. Im vergangenen Jahr hatte Singer-Songwriterin Olivia Rodrigo sieben Auszeichnungen abgeräumt.