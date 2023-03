Online vs. Wettbüro: Warum sind Online-Sportwetten so attraktiv?

Aufgrund der Tatsache, dass es heute so einfach wie noch nie ist, Geld mit Wetten zu verdienen, steigt natürlich auch das Interesse an den verschiedenen Anbietern. Doch worauf ist zu achten, wenn man plant, sich einen Nebenverdienst mit dem Wetten aufzubauen?

Dienste der Online Wettanbieter stehen immer zur Verfügung

Das Internet hat den Alltag völlig revolutioniert. Auch die Wettbranche wurde auf den Kopf gestellt. Hat man vor ein paar Jahren noch das Wettbüro an der Ecke aufgesucht und seine Tipps abgegeben, so muss man heute nicht einmal mehr die eigenen vier Wände verlassen, um auf die Bayern oder Manchester City zu setzen. Vor allem kennt das Internet keine Öffnungszeiten. Es spielt also keine Rolle, ob man gegen 21 Uhr oder gegen 3 Uhr einen Tipp abgeben will.

Online Wettanbieter bieten ihre Dienste 24 Stunden an – ganz egal, welcher Tag gerade ist. Und genau diese Verfügbarkeit macht das Wetten im Internet auch so besonders. Denn man muss nicht irgendwelche Öffnungszeiten beachten oder sich anziehen und ins Wettbüro gehen, sondern man kann einfach jederzeit seinen Tipp abgeben.

Von überall aus wetten

Vor allem die Tatsache, dass die Tippabgabe jederzeit möglich ist, erleichtert das Wetten. Aber nicht nur jederzeit ist die Wettabgabe möglich – die Tippabgabe kann auch von überall erfolgen. Denn heute kann man mit dem Smartphone problemlos in der U-Bahn oder im Wartezimmer des Arztes seine Tipps abgeben.

Viele Wettanbieter stellen kostenlose Apps zur Verfügung, sodass problemlos auf das Angebot zugegriffen werden kann. Gibt es keine App, so heißt das aber nicht, dass das Angebot nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall kann einfach über den Browser am Smartphone eingestiegen werden – heutzutage gibt es keinen Anbieter mehr, der keine mobil optimierte Seite hat.

Apropos jederzeit und überall: Gibt es eine Cash Out-Funktion, also kann der Tippschein jederzeit verkauft werden, so ist der Verkauf ebenfalls immer möglich. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf den Schlusspfiff warten muss, wenn man ein gutes Angebot des Anbieters bekommt und man unsicher ist, ob der Tipp am Ende auch aufgeht.

Die Live Wette

Eine weitere Möglichkeit, die das Wetten beim Online Wettanbieter so aufregend macht: Live Wetten. Wer schießt das nächste Tor? Wie endet die erste Halbzeit? Wer das Spiel live beobachtet, ganz egal, ob im Stadion oder im TV, kann hier für Extra-Spannung sorgen, wenn nebenbei noch auf ein paar bestimmte Ereignisse getippt wird. Das Live Wetten wird immer beliebter, da man hier auch hohe Gewinne einfahren kann, wenn man den richtigen Riecher hat.

Auf den Bonus achten

Wer beste Wettanbieter für Österreich sucht, wird bemerken, dass es eine breite Auswahl gibt. Aber welcher Anbieter ist empfehlenswert? Wichtig ist, sich im Vorfeld zu vergewissern, dass der Anbieter seriös ist. Nur dann sollte der Wettanbieter auch in den Vergleich miteinbezogen werden. Zudem geht es auch um das Angebot – welche Märkte stehen zur Verfügung?

Ein Punkt, der etwa für das Online Wetten spricht, ist der Bonus. Im stationären Wettbüro gibt es in der Regel keinen Bonus – wer hingegen ein Konto bei einem Online Wettanbieter eröffnet und die erste Einzahlung vornimmt, darf sich mitunter über einen Einzahlungsbonus freuen, der gerne als Neukunden- oder Willkommensbonus bezeichnet wird. In der Regel handelt es sich um einen 100 Prozent Bonus. Das heißt, der erste einbezahlte Betrag wird verdoppelt.

Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld darüber informiert, welche Bonusbedingungen zu erfüllen sind. Wie oft muss der Betrag umgesetzt werden? Welches Zeitfenster steht zur Verfügung? Gibt es eine Mindestquote, die der Tippschein haben muss?

Stellt man fest, man wird die Bonusbedingungen nicht erfüllen, sollte man sich gegen den Anbieter bzw. gegen sein Bonusangebot entscheiden.

Das Fazit

Es gibt viele Punkte, die für das Online Wetten sprechen. Die ständige Verfügbarkeit, der Umstand, dass man jederzeit seine Tipps abgeben kann, ganz egal, wo man sich befindet, und auch die Tatsache, dass es Bonuszahlungen gibt, machen das Online Wetten besonders attraktiv. Es ist also nachvollziehbar, wieso das Interesse an den Sportwetten immer größer wird.

