Kurz kündigt Corona-Massentests wie in Slowakei an

In Österreich soll es gegen Ende des nun bis 6. Dezember verhängten Lockdowns und auch vor Weihnachten Massentests der Bevölkerung geben – ähnlich wie in der Slowakei. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag an. Zielgruppe sind zunächst unter anderem Lehrer.