Bitcoin im Trend: Wie investiert man in die Kryptowährung?

In den letzten Jahren und Wochen ist der Kurs von Bitcoin stetig gestiegen. Damit liegt die Kryptowährung voll im Trend und beschert attraktive Kursgewinne. Es ist also durchaus sinnvoll, ebenfalls bei Bitcoin einzusteigen und tatkräftig zu investieren. Dieser Beitrag erklärt, wie das Investment in Bitcoin funktioniert.

Dabei werden unter anderem sogenannte CFD-Broker verwendet, auf denen das Investment schnell und einfach funktioniert. Um einen genauen Überblick zu erhalten welcher Broker sich lohnt, stehen zahlreiche Vergleichsanbieter und Apps wie Bitcoin Prime zur Verfügung. Sie zeigen, wo sich das Investment lohnt und welche Broker ungefährlich sind.

Wichtige Tipps zum Bitcoin Investment

Klassische Bitcoins sind auf einschlägigen Bitcoin-Marktplätzen oder der Bitcoin-Börse erhältlich. Dieser Vorgang ist unter Umständen etwas umständlicher.

Zudem kann über Zertifikate in Bitcoin investiert werden

Besonders einfach funktioniert es mit einem Bitcoin CFD. Hier sind Ein- und Verkäufe der Kryptowährung schnell und einfach erledigt.

Echte Bitcoins kaufen

Die klassische Methode Bitcoins zu kaufen besteht darin, die echte Variante zu erwerben. Dabei handelt es sich um das klassische digitale Geld, was direkt nach dem Kauf in Form von Daten gespeichert wird. Grundvoraussetzung für den Kauf von echten Bitcoins ist der Besitz eines sogenannten Wallet. Dabei handelt es sich um eine Art digitale Brieftasche, die mit einem Girokonto vergleichbar ist.

Echte Bitcoins haben den Vorteil, dass beim Trading absolute Anonymität herrscht. Wird die Kryptowährung gekauft oder verkauft, werden hierbei keine persönlichen Daten ausgetauscht. Auch gibt es hierfür keine Art Kontonummer, an die Bitcoins verschickt werden. Es ist lediglich eine Empfangsadresse erforderlich, die in das erforderliche Feld eingetragen wird.

Ein weiterer Vorteil von echten Bitcoins ist die niedrige Transaktionsgebühr. Denn die Währung wird direkt von Person zu Person verschickt. Hierzwischen ist keine Bank geschaltet, die für Transaktionen eine Gebühr verlangt.

Um mit Bitcoins Handel zu betreiben, stehen verschiedene Handelsportale zur Verfügung. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Portal Käufer tätig werden. Direkt nach dem Kauf gehören die Bitcoins ihm und sie werden allesamt in einem Wallet zusammengefasst.

Der wohl bekannteste Marktplatz für Bitcoin ist unter bitcoin.de erreichbar. Hier sind zahlreiche Anbieter und Interessenten vertreten, die tagtäglich Handel betreiben. Dabei bildet sich der Preis durch Angebot und Nachfrage.

Um ein Bitcoin-Wallet zu betreiben, sind zunächst Download und Installation von einem entsprechenden Tool erforderlich. Die gekauften Bitcoins werden anschließend darin abgespeichert und mit einem Passwort gesichert.

Tipp: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Investoren auf starke, umfangreiche Passwörter setzen. Dazu gehören Klein- und Großschreibung, sowie Sonderzeichen und Zahlen. Hier ist auch von einer Passphrase die Rede.

Schnell und einfach über CFDs in Bitcoin investieren

Legen Anleger ausschließlich Wert auf Kurssteigerungen und möchten keine „echten“ Bitcoins besitzen, entscheiden sie sich am besten für ein CFD. Hierbei handelt es sich um eine Art Wertpapier, was auf dem aktuellen Bitcoin-Kurs basiert. Steigt er, wird der Anleger ebenfalls daran beteiligt und macht Gewinn.

Anmeldung und Einrichtung von einem CFD-Konto sind schnell und einfach erledigt. Direkt im Anschluss kann auch schon das erste Investment erfolgen. Hierfür stehen Zahlungsmittel wie PayPal, Kreditkarte oder Überweisung zur Verfügung.

Ein weiterer interessanter Punkt stellt die Möglichkeit dar, Bitcoin zusätzlich mit einem Hebel zu versehen. Weitere Informationen über die entsprechenden Hebelprodukte gibt es bei den CFD-Anbietern selbst.

Alternative: Bitcoin-Zertifikate

Neben CFDs können Interessenten auch in Bitcoin-Zertifikate investieren. Auch wenn die Auswahl an Zertifikaten noch nicht sonderlich groß ist, geschieht die Investition durchaus komfortabel und unkompliziert.

Bei derartigen Zertifikaten handelt es sich um Derivate, die auf die Kryptowährung beruhen. Steigt der Kurs, werden Investoren auch hier direkt beteiligt. Das Zertifikat steigt 1:1 an, sodass es ebenfalls durchaus interessant ist.

Um Bitcoin-Zertifikate zu erwerben, ist ebenfalls die Eröffnung von einem Wertpapierdepot erforderlich. Hier sind alle wichtigen Bedingungen und Voraussetzungen genau erklärt. Anschließend kann es auch schon mit der ersten Einzahlung losgehen.

Unter anderem bietet die Schweizer Bank Vontobel derartige Open End Zertifikate an. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Bitcoin-Zertifikate für die Bitcoin Cash Währung zu kaufen.

Auch Bitcoin-ETPs sind eine Möglichkeit

Wer sich ein wenig mit der Deutschen Börse auskennt weiß, dass hier auch ETCs und ETNs gehandelt werden können. Sie fallen direkt in die Produktgruppe der Exchange Traded Products, auch ETPs genannt. ETPs bilden vorgegebene Referenzindizes nach, sodass hier ebenfalls bei Kursentwicklungen eine Gewinnbeteiligung möglich ist.

Bitcoin-ETPs eignen sich hervorragend, wenn Investoren nicht an unregulierten Krypto-Handelsplätzen investieren möchten. Darüber hinaus ist keine Anmeldung auf einschlägigen Krypto-Wallets erforderlich. Entscheiden sich Investoren für ein ETP mit Bitcoin, erhalten sie ein reguliertes Wertpapier. Ein- und Verkauf funktionieren wie bei anderen Wertpapieren auch und sind börsentypisch durchzuführen.

So ist es in Deutschland erstmals seit Juni 2020 möglich, Bitcoin-ETPs zu erwerben. Das Wertpapier wird auf der Xetra gelistet und hat den Namen „BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto“. Die ISIN lautet: DE000A27Z304.

Der Vorteil: Der Bitcoin-ETP wurde direkt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen und ist somit wie andere Wertpapiere auch an der deutschen Börse handelbar.