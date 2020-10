Drei Kinder in Wien offenbar von ihrer Mutter getötet

Eine Mutter in Wien soll am Samstag in den frühen Morgenstunden ihre drei Kinder, drei Mädchen, getötet haben. Die Frau meldete die Tat selbst bei der Polizei, wie diese mitteilte. Sie gab an, sich auch selbst töten zu wollen. Sie wurde von den Einsatzkräften am Tatort angetroffen und wegen „der geäußerten Selbstgefährdung fixiert“, berichtete die Exekutive.