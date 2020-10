Grasser-Verteidiger fordern Freispruch für Ex-Finanzminister

Der 167. Tag im Grasser-Prozess hat am Mittwoch mit dem Plädoyer der Verteidigung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser begonnen. Sie fordert einen Freispruch für Grasser. Anwalt Manfred Ainedter sprach von einem „Jahrhundertprozess“. Dieser sei von einer medialen Vorverurteilung von Grasser begleitet worden. Belastungszeugen bezichtigte Ainedter der Lüge. Lob gab es hingegen für Richterin Marion Hohenecker.

Die Richterin war von Ainedter und dem zweiten Grasser-Anwalt Norbert Wess noch zu Prozessbeginn heftigst kritisiert worden. Sie sahen sie wegen Tweets ihres Ehemannes befangen und forderten ihre Ablöse. Am Mittwoch klang dies anders: Er bedanke sich für die „überaus faire und um Objektivität bemühte Prozessführung“. „Da habe ich schon ganz anderes erlebt“, so der erfahrene Strafverteidiger.

Ainedter betonte, nur ein Freispruch von allen Anklagepunkten könne das Ergebnis dieser Hauptverhandlung sein. Die Anklage sei von Anfang an auf „tönernen Füßen“ gestanden. Die Anklageschrift sei voller Unterstellungen, es sei der Staatsanwaltschaft darum gegangen, Grasser als „Harry Potter der Privatisierungen“ darzustellen. Die Ausführungen der Oberstaatsanwälte in ihrem Plädoyer seien „Schall und Rauch“ gewesen.

In seinem Schussplädoyer ging Ainedter auch auf die Belastungszeugen gegen seinen Mandanten ein. Willibald Berner sei ein Lügner, das dürfe er hier im Gerichtssaal sagen, so der Verteidiger. Denn für diesen Lügner-Vorwurf gegen Berner in einem ORF-Interview außerhalb des Gerichtssaals sei er von Berner geklagt und bis zum Obersten Gerichtshof (OGH) verurteilt worden, dass er dies nicht sagen dürfe, er gehe dagegen aber auf europäischer Ebene vor.

Berner hatte ausgesagt, dass der nun angeklagte Lobbyist Peter Hochegger ihm im Jahr 2000 auf einer Skizze aufgezeichnet habe, wer an Privatisierungen der schwarz-blauen Bundesregierung mitverdienen wolle – was von der Staatsanwaltschaft aufgegriffen und als „Tatplan“ bezeichnet wurde. Dies sei alles von Berner erlogen, so Ainedter.

Auch der zweite Belastungszeuge im Prozess, Michael Ramprecht, wurde von Ainedter scharf kritisiert. Man könne ihm einfach nichts glauben, sagte der Anwalt. Ramprecht haben gegen Grasser ausgesagt und „seine Lügen hier verbreitet“ und sich „einfach nur wichtig machen“ wollen. „Es war die enttäuschte Zuneigung und Bewunderung für Grasser, die dann in Hass umgeschlagen hat.“

Auch das Geständnis von Hochegger zu Beginn des Prozesses sei nicht zu glauben, so Ainedter. Hochegger hatte ausgesagt, ein Bankberater aus Liechtenstein habe ihm gesagt, dass das Geld aus der Buwog-Provision in Liechtenstein auf drei Konten aufgeteilt werde, die Walter Meischberger, Ernst Karl Plech und Grasser gehörten.

Insgesamt hätten die Befragungen von 150 Zeugen – mit Ausnahme der beiden oben genannten – keinen Beweis gegen Grasser erbracht. Für die Behauptung der Staatsanwaltschaft einer Bestechung Grassers gebe es keinen Beweis, so Ainedter. Die Staatsanwaltschaft habe das Objektivitätsgebot der Strafprozessordnung „von Anfang an mit den Füßen getreten“, denn die Staatsanwälte müssten auch das Positive berücksichtigen. „Das Verfahren hat eine allfällige Strafe mehr als ersetzt und Karl-Heinz Grasser die besten Jahre seines Lebens genommen“, sagte Ainedter.

Grasser-Anwalt Norbert Wess betonte, dass es ohne Tathandlung kein Strafdelikt gibt. Die Staatsanwaltschaft habe keine Tathandlung von Grasser beweisen können. Forderungen der Republik nach einer Schadenswiedergutmachung von 9,6 Mio. Euro (plus vier Prozent Verzinsung) durch Grasser wies Wess zurück. Weiters kritisierte er – wie schon vor ihm Ainedter – die Belastungszeugen Michael Ramprecht und Willibald Berner.

Wess widersprach den Aussagen der Staatsanwaltschaft, wonach Grasser das Angebot der CA Immo für die Bundeswohnungen (Buwog u.a.) über die Mitangeklagten Walter Meischberger und Peter Hochegger an den Mitbewerber Immofinanz weitergegeben habe. Vielmehr hätten mindestens 100 Personen den Betrag von 960 Mio. Euro gekannt. Zur Erinnerung: Die damaligen Grasser-Freunde Meischberger und Hochegger haben für den Tipp eine Provision von 9,6 Mio. Euro kassiert. Laut Anklage ging ein Teil davon an Grasser und den mitangeklagten Ernst Karl Plech, was diese bestreiten.

Wess ging in seinem Schlussplädoyer auch darauf ein, dass sich Grassers Ehefrau Fiona im Korruptionsprozess der Aussage entschlagen hat. Er habe verboten, dass Fiona vor Gericht komme und aussage, „weil die hätte sich hier nicht eine Falschaussage vorwerfen lassen“, sagte der Anwalt in Richtung der beiden Staatsanwälte. Die Ankläger hätten am Dienstag die „wiederholte falsche Aussage von Fiona Grasser „suggeriert“, denn die Ankläger hätten gesagt, sie hätte sich für ein fremdes Konto hergegeben. „Wir haben gesagt, für den Gesamtfrieden im Verhandlungssaal wäre es nicht zweckmäßig, wenn Sie hier Rede und Antwort stehen“.

Dass Grassers Schwiegermutter Marina Giori-Lhota nicht als Zeugin gekommen sei und sich der Aussage entschlagen habe, könne er nachvollziehen, sagte Wess. „Das ist eine durchaus betagte Dame, die sehr vermögend ist“, und die nie die Öffentlichkeit gesucht habe, ihr sei die ganze Situation sichtlich unangenehm. Sie habe diesen Standpunkt ganz sicherlich eingenommen, „weil sie Angst gehabt hat, sie wird da hineingezogen“, sagte Wess. Grassers Schwiegermutter hatte gegenüber den Behörden erklärt, dass das Geld auf dem Ferint-Konto – 500.000 Euro wurden in bar von Grasser eingezahlt – nicht ihr Geld sei, was Grasser lange behauptet hatte. Später hatte er gesagt, sie habe das Geld ihrer Tochter geschenkt.

Auch dem Anklagepunkt Korruption beim Linzer Bürohaus Terminal Tower widmete sich der Verteidiger. Auch hier habe die Anklage keine Bestechung Grassers beweisen können, sagte er. Dass die Ankläger meinten, Grasser habe sich um die Anliegen der Belegschaft nicht gekümmert, habe seinen Mandanten wirklich verletzt, wo doch alle Zeugen ausgesagt hätten, der Minister sei immer sehr aufmerksam gegenüber den Mitarbeitern gewesen und sei sogar in der Kantine des Ministeriums essen gegangen. Wegen eines Bestechungsvorwurfs über 200.000 Euro habe die Staatsanwaltschaft das Leben der Linzer Angeklagten viele Jahre lang massiv beeinträchtigt und ihre beruflichen Karrieren ruiniert. „Es kommen einem die Tränen“, sagte Wess.

In dem Korruptionsprozess im Wiener Straflandesgericht wird Grasser vorgeworfen, seine Position als Finanzminister genutzt zu haben, um bei der Buwog-Privatisierung und der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower illegal mit zu kassieren. Grasser bestreitet das. Ein Urteil wird für November oder Anfang Dezember erwartet.