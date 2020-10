Polizei findet zwei Tote in einer Wohnung in Wien-Favoriten

Die Polizei hat am Montagabend zwei Tote in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden. Die Beamten seien aufgrund einer Intervention in die Wohnung gerufen worden und hätten dort einen 33-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau tot aufgefunden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leichname werde durchgeführt. Nähere Umstände seien derzeit noch nicht bekannt, wurde mitgeteilt.