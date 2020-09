55-Jährige in Schwechat erstochen – Ehemann tatverdächtig

In der Schwechater Katastralgemeinde Kledering (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat ein 56-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer auf seine 55 Jahre alte Ehefrau eingestochen. Das Opfer starb am Vormittag in einem Wiener Krankenhaus, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Medienberichte. Der Tatverdächtige soll sich auch selbst mit dem Messer verletzt haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich nahm die Ermittlungen auf.