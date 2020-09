Fünf tote Kinder in Solingen gefunden – Mutter verdächtigt

In der deutschen Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag fünf tote Kinder gefunden worden. Die Kinder seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal. Wer die Kinder entdeckte, wurde nicht mitgeteilt. Ermittlerkreise gehen von einem Verbrechen aus, laut „Bild.de“ steht die 27-jährige Mutter der Kinder im Verdacht.

Laut Polizei laufen die Ermittlungen. Über das Alter der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben.