Leonhard Schneemann neuer Landesrat im Burgenland

Im Burgenland ist die SPÖ-Alleinregierung praktisch wieder vollzählig: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) präsentierte am Mittwoch in Eisenstadt Leonhard Schneemann als designierten Landesrat. Der Nachfolger des Anfang August zurückgetretenen Christian Illedits (SPÖ) soll schon am Donnerstag im Landtag gewählt werden.

Es habe viele Diskussionen gegeben, wie der ideale Kandidat ausschaue, sagte Doskozil vor Journalisten. Er selbst sei relativ rasch auf den Namen Leo Schneemann gekommen, den er seit längerem kenne, etwa aus dem Büro des früheren Landeshauptmannes Hans Niessl (SPÖ). Schneemann sei „die beste Wahl“.

Schneemann, der bisher unter anderem die Kurbad Tatzmannsdorf AG managte und als Bürgermeister in der Kommunalpolitik tätig war, zeigte sich über seine Nominierung erfreut. Die politische Arbeit kenne er über zwei Jahrzehnte hinweg, so der designierte Landesrat, der ein Wirtschaftsstudium absolviert hat: „Das Thema Wirtschaft hat mich immer verfolgt.“

Nun wird Schneemann die Agenden seines zurückgetretenen Vorgängers Illedits übernehmen, jedoch nicht zu 100 Prozent, sagte Doskozil. Schneemann ist künftig für Wirtschaft und Soziales zuständig. Die Sportagenden gibt er an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ab. Von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) zu Schneemann wandert dafür das Jagd- und Fischereiwesen.

Die durch den Bankenskandal entstandene Situation, „die haben wir uns alle nicht gewünscht“, meinte Doskozil. Nun gehe es darum, für jene, die davon betroffen seien, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schneemann habe bewiesen, dass er auch in seinem angestammten Beruf als Wirtschaftsexperte erfolgreich sei. Gezeigt habe er dies etwa drei Jahre lang als Obmann des Müllverbandes, als Institutsvorstand der Pädagogischen Hochschule und sechs Jahre als Geschäftsführer der Kurbad AG.

Die Opposition im Burgenländischen Landtag gab sich nach Schneemanns Präsentation abwartend. „Nach dem Köpfetauschen wird nicht zur Tagesordnung übergegangen“, hieß es von der ÖVP. Die Freiheitlichen sehen den Neo-Landesrat vor einer „Mammutaufgabe“. Die Grünen vermissen im Regierungsteam sozialpolitische Kompetenz.