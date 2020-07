Mehr als 3.000 Anträge bei Künstlerfonds ausbezahlt

Am 3. Juli ist der bei der SVS eingerichtete Künstler-Überbrückungsfonds gestartet, der mit bis zu 90 Mio. Euro dotiert ist. Seither seien über 3.000 Anträge gestellt und ausgezahlt worden, gab am Freitag SVS-Obmann Peter Lehner bekannt. Im Schnitt hätten die Betroffenen die Überbrückungsfinanzierung nach rund vier Tagen am Konto, teilte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) mit.

Pro Antrag können bis zu 6.000 Euro ausbezahlt werden – allfällige Zuwendungen aus dem Härtefallfonds werden davon abgezogen. Auszahlungen aus dem Fonds der Künstlersozialversicherung (KSVF) – bisher pro Kopf 1.000 Euro – werden hier nicht gegengerechnet. Aus dem Topf der KSVF wurden mit heutigem Stand bisher mehr als 2 Mio. Euro an mehr als 2.100 Antragsteller ausgeschüttet. Erreicht werden sollen damit jene Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturvermittler, die weder beim Härtefallfonds noch beim neuen Überbrückungshilfe-Fonds anspruchsberechtigt sind.