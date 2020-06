Liverpool erstmals seit 30 Jahren englischer Fußball-Meister

Vor dem Fernseher hat sich Liverpool am Donnerstag zum englischen Fußball-Meister gekrönt. Weil der einzig verbliebene Rivale Manchester City bei Chelsea 1:2 verlor, sind die „Reds“ sieben Runden vor Schluss dank eines 23-Punkte-Polsters auf die „Citizens“ nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Für Liverpool endet eine 30-jährige Durststrecke, es ist der insgesamt 19. Meistertitel.

Untrennbar verbunden ist die „Wiederauferstehung“ der „Reds“ zweifelsohne mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp. Aber auch Red Bull Salzburg darf stolz auf die Insel blicken: Mit Sadio Mane, Naby Keita und Takumi Minamino setzt der Champion auf die Qualitäten ehemaliger „Bullen“.

Perfekt machte den mehr als verdienten Triumph allerdings der nun entthronte Titelverteidiger Manchester City durch die Niederlage bei Chelsea. Liverpool ist damit nicht nur erster „Geistermeister“ auf der Insel, sondern auch Meister auf der Couch. Denn Klopp und sein Team, das am Mittwoch Crystal Palace mit 4:0 abgefertigt hatte, verfolgten das Spiel vor dem Fernseher. Seinen ersten Auftritt als Meister hat Liverpool am kommenden Donnerstag just bei ManCity.

Nach dem Gewinn der Champions League und des Weltpokals ist es für Klopp der dritte Titel mit seiner Truppe und der wichtigste. Drei Jahrzehnte mussten Fans und Club darauf warten. Einige Male war Liverpool nah dran. Besonders tragisch bleibt die Saison 2013/14 in Erinnerung, als Brendan Rodgers‘ Elf den sicher geglaubten Titel zwei Runden vor Schluss verspielte. In der Vorsaison standen die „Reds“ schon mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze. Doch am Ende verpassten sie den Titel als bester Zweitplatzierter der Historie mit 97 Punkten ganz knapp um einen Zähler.

Trotz des historischen Erfolgs wird es erstmal keine große Party in der Geburtsstadt der Beatles geben. Wegen der Coronavirus-Krise sind die Pubs und Restaurants noch geschlossen. Auch am Stadion Anfield dürfen die Fans derzeit nicht feiern. Es gilt ein Versammlungsverbot. Klopp versprach, dass die Meisterfeier sobald wie möglich nachgeholt wird. Auch eine Parade durch die Stadt soll es dann geben.

Auf dem Weg zum Meistertitel ließ Liverpool, das im Herbst in der CL zweimal Salzburg in sehenswerten Partien in die Knie zwang, einige Rekorde purzeln. So früh wie sein Team erreichte in der Premier League noch niemand die Meisterschaft. Obendrein gelang der beste Saisonstart in Europa (61 Punkte aus 21 Spielen) und saisonübergreifend die beste Punkteausbeute in 38 Premier-League-Spielen (104 Punkte).

Die Mannschaft um Superstars wie Mohamed Salah, Mane oder Virgil van Dijk könnte noch weitere Bestmarken knacken, darunter die für die meisten Punkte innerhalb einer Saison. Den aktuellen Rekord stellte Manchester City mit 100 Zählern in der Saison 2017/18 auf.