Hunderte randalieren in Stuttgarter Innenstadt

In der Stuttgarter Innenstadt haben sich in der Nacht auf Sonntag hunderte Menschen stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden mehrere Beamte verletzt. Zudem seien Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden. Es kam zu mehreren Festnahmen.

Kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes „aufgeschaukelt“, wo sich am Wochenende dem Polizeisprecher zufolge immer viele Menschen aufhalten. Es sei zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren kleineren Gruppen gekommen, an denen insgesamt rund 500 Menschen beteiligt gewesen sein sollen.

Die Polizei forderte Unterstützung von den Kollegen der Bundespolizei an. Erst gegen 3.00 Uhr sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch zur Anzahl der Festnahmen äußerte sie sich zunächst nicht.

Auf Videos im Onlinedienst Twitter war zu sehen, wie Menschen mit Gegenständen Scheiben von Polizeiwagen einschlugen und gegen die Einsatzfahrzeuge traten. Dabei wurden sie von Umstehenden angefeuert. Weitere Aufnahmen zeigten stark zerstörte Innenräume von Geschäften sowie Ware, die vor den Geschäften zerstreut auf dem Gehsteig lag.