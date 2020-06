Champions-League-Entscheidung fällt im August in Lissabon

Der Sieger der diesjährigen Fußball-Champions-League wird in einem Finalturnier der letzten acht von 12. bis 23. August in Lissabon ermittelt. Dies gab die UEFA am Mittwochnachmittag bekannt. Die noch ausstehenden Achtelfinalpartien sollen noch zuvor am 7./8. August gespielt werden, wenn möglich in den dafür vorgesehenen Städten, sofern das die Coronavirus-Auflagen dort zulassen.

Auch in der Europa League wird es von 10. bis 21. August ein „Final 8“-Turnier in vier deutschen Städten – Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und dem Endspielort Köln – geben. Davor sollen noch am 5./6. August die restlichen Achtelfinalmatches absolviert werden, darunter auch die Partie Manchester United – LASK. Österreichs Vizemeister hatte das Heimspiel vor der Corona-Zwangspause in Linz 0:5 verloren.