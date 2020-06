Neustart der European und Challenge Tour in Niederösterreich

Die European Tour der Golfer kehrt im Juli nach mehrmonatiger Pause mit zwei Turnieren in Österreich aus der Corona-Pause zurück. Vom 9. bis 12. Juli werden im Diamond Country Club von Atzenbrugg die Austrian Open gespielt, gleich in der Woche darauf vom 15. bis 18. Juli folgen zum ursprünglichen Termin die EURAM Bank Open beim GC Adamstal. Das gaben diese Turniere und die Tour am Montag bekannt.

Die in Niederösterreich stattfindenden, auch zur Challenge Tour zählenden Events werden mit jeweils 500.000 Euro dotiert sein. Erfreut zeigte sich naturgemäß auch ÖGV-Präsident Peter Enzinger: „Besonders in so außergewöhnlich schwierigen Zeiten ist es ein großartiges Zeichen und auch ein verdienter Erfolg für den österreichischen Golfsport, dass die European Tour die Saison 2020 nach der Zwangspause mit zwei hochrangigen Turnieren in Österreich startet.“

Neben dem ÖGV sind laut Aussendung die beiden Turniere und die Politik mit u.a. dem Land Niederösterreich dafür verantwortlich, dass das Tour-Comeback in Österreich ähnlich wie in der Formel 1 in Spielberg (5. und 12. Juli) in zwei aufeinanderfolgenden Wochen stattfindet. Das sei die Folge der Strategie, in Gruppen innerhalb eines Landes zu spielen. „Deshalb sind wir dem österreichischen Golfverband und den beiden Veranstaltern sehr dankbar“, sagte Challenge-Tour-Chef Jamie Hodges.

Christian Guzy vom Diamond Country Club wies auf die Corona-Schutzmaßnahmen hin: „Aufgrund von Covid-19 gibt es behördliche Vorschriften, die wir streng einhalten werden.“ Den Aufstieg zum European-Tour-Turnier feiert GC-Adamstal-Präsident Franz Wittmann: „Ich freue mich, dass Österreich nach der Coronakrise gemeinsam mit dem Diamond Country Club in Atzenbrugg zum Vorreiter für den internationalen Spitzengolfsport in Europa geworden ist.“

Nach diesen beiden Events wird die European Tour vom 22. bis 25. Juli mit dem British Masters fortgesetzt.