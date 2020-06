1.349 Corona-Tote in Brasilien innerhalb 24 Stunden

In Brasilien gibt es weiterhin keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Corona-Verbreitung. Innerhalb von 24 Stunden starben laut Gesundheitsministerium 1.349 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Es ist dies der nächste traurige Rekord nach 1.262 Toten im gleichen Zeitraum davor. Auch in Mexiko gab es noch nie so viel Tote und Neuinfizierte an einem Tag.

28.633 Neuinfektionen wurden in Brasilien gemeldet, es sind nun insgesamt 584.016 bestätigte Fälle und 32.548 Verstorbene.

Ähnlich dramatisch ist die Situation in Mexiko. Die Todeszahl stieg um 1.092 auf 11.729. Mit 3.912 Neuinfektionen sind es nun 101.238. Die Gesundheitsbehörden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.