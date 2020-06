Im Mai um 174.000 mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Die Coronakrise führt weiter zu hoher Arbeitslosigkeit in Österreich. Ende Mai waren über 517.000 Personen arbeitslos oder in Schulung. Das sind um 174.000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 11,5 Prozent. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft hat aber zu einer kleinen Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Im Vergleich zu Ende März haben 45.000 Arbeitslose wieder einen Job.

„Das liegt nicht nur an saisonalen Effekten, die Lockerungen machen sich auch am Arbeitsmarkt bereits bemerkbar“, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) am Dienstag in Wien. „Die Zahlen gehen in die richtige Richtung.“ Der Arbeitsmarkt ziehe „Schritt für Schritt an“, so die Arbeitsministerin.

Der coronabedingte Höchststand Mitte April lag bei 588.000 Arbeitslosen, ein Rekordwert seit dem Jahr 1945. Vor dem Corona-Shutdown Mitte März gab es rund 400.000 Personen in Österreich ohne Job.