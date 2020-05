Deutlicher Rückgang bei Corona-Spitalspatienten

68 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hat es in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gegeben. Das ist ein Anstieg um 0,4 Prozent auf 15.652, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag im Gesundheitsministerium referierte. Aktiv an Covid-19 erkrankt sind aktuell 1.445. Deutlich zurückgegangen ist dabei die Anzahl der Spitalspatienten.

Waren am Mittwoch bundesweit noch 418 Erkrankte in stationärer Behandlung, hat sich ihre Zahl innerhalb eines Tages um 58 auf 360 Patienten reduziert. Davon müssen 92 auf Intensivstationen betreut werden.

Die Gesamtlage stelle sich weiterhin stabil dar und spiegle „in etwa die Situation, wie wir sie in den letzten zwei Wochen hatten“ wider, stellte Anschober fest. 609 Patienten seien bisher an bzw. mit Covid-19 gestorben – „um 609 zu viel“, wie der Minister betonte. Im Vergleich zur Entwicklung in anderen Staaten seien die Todesfälle aber im Rahmen geblieben, so Anschober sinngemäß.

Bei den PCR-Testungen auf das Coronavirus wird man am Donnerstag die 300.000-Grenze überschreiten, kündigte Anschober ab. Man werde weiter „breit in die Testungen gehen“. Zusätzlich will Anschober verstärkt Antikörpertests einsetzen, bei denen sich eine bereits überstandene Erkrankung nachweisen lässt, zumal die Qualität der am Markt erhältlichen Tests „deutlich besser geworden ist“, wie er betonte. Es werde ein eigenes Antikörper-Testprogramm entwickelt, gab Anschober bekannt.

Die Zahl der Neuinfektionen in Wien stieg hingegen in den vergangenen 24 Stunden im Vergleich zu den vergangenen Tagen auffällig. Seit Mittwochfrüh zählte der medizinische Krisenstab der Stadt 42 Menschen, die nun an Covid-19 erkrankt sind. Damit haben sich bis dato 2.654 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 8.00 Uhr), wie am Donnerstag hieß.

Die auffällige Zunahme der Neuerkrankungen erklärte die Sprecherin des Krisenstabes auf APA-Nachfrage: „In einigen Fällen waren es Kontaktpersonen von aktuell Erkrankten, die mittels Contact-Tracing gefunden wurden. Zusätzlich gibt es auch einige tatsächlich neue Fälle. Man muss sich anschauen, warum das so ist oder ob es sich um einen statistischen Ausreißer handelt.“

Außerdem ist eine 82-jähriger Mann verstorben, womit sich die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus stehenden Todesfälle auf 138 erhöht hat. 1.937 Covid-19-Erkrankte sind inzwischen wieder genesen, teilte der medizinische Krisenstab außerdem mit.