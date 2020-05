Schulen öffnen wieder für Abschlussklassen

Sieben Wochen nach Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie kehren am Montag viele Maturanten sowie Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) in die Klassen zurück. Im Fokus stehen dabei einerseits der Abschluss des Schuljahrs sowie die Vorbereitung auf die jeweiligen Abschlussprüfungen.

Insgesamt besuchen rund 100.000 Schüler diese Klassen – sie werden aber nicht alle gleich auch am Montag wieder im Unterricht sitzen. An manchen Schulen ist das Schuljahr bereits abgeschlossen, die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen startet teils auch erst später. Für die Schüler der Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen beginnt der Unterricht ab 18. Mai, die restlichen Schulen folgen ab 3. Juni.