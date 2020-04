EU-Gipfel: Kein rascher Durchbruch im Finanzstreit erwartet

Vor dem EU-Gipfel ist die Hoffnung auf einen raschen Kompromiss im Streit über gemeinsame Schulden für den Wiederaufbau nach der Coronakrise gedämpft. Eine Lösung werde nicht binnen zwei Tagen zu finden sein, sagte ein EU-Vertreter mit Einblick in die Verhandlungen am Donnerstag. Bundeskanzler Sebastian Kurz will Solidarität mit den von der Pandemie besonders betroffenen Ländern zeigen.

Die EU-Finanzminister hatten sich bereits grundsätzlich auf die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds in Verbindung mit dem nächsten mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union geeinigt. Das sei auch Konsens im Kreis der 27 Länder, sagte der EU-Vertreter. Allerdings gingen die Vorstellungen über die Ausgestaltung weit auseinander. Auch die Ideen der EU-Kommission zur Finanzierung des wirtschaftlichen Erholung würden nicht von allen Staaten akzeptiert.

Das Modell der EU-Kommission ist bisher nur in Umrissen bekannt. Erwogen wird demnach, dass die Kommission mit Hilfe von Garantien aus dem EU-Budget selbst Anleihen aufnimmt und Geld am Kapitalmarkt leiht, um die wirtschaftliche Erholung in den am stärksten von der Pandemie getroffenen Staaten zu unterstützen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Plan beim Videogipfel am Donnerstag vorstellen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass Österreich den von der Coronakrise besonders betroffenen Ländern, wie Italien oder Spanien, weiterhin helfen und Solidarität zeigen werde. Kurz betonte dies am Mittwoch vor dem EU-Gipfel nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Niederlande, Dänemarks und Schwedens nach Angaben des Bundeskanzleramtes.

Bundeskanzler Kurz sei in den vergangenen Tagen auch in Kontakt mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestanden, hieß es. Verwiesen wurde auf das bisherige EU-Rettungspaket von 540 Milliarden Euro, das unter anderem Hilfen über den Rettungsschirm ESM vorsieht.

„Wir sind darüber hinaus bereit, im Rahmen eines Wiederaufbauplans zum Wiederaufbau der Wirtschaft in Europa Unterstützung zu leisten. Die Europäische Union sollte zudem im Rahmen des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFF) mehr in die Resilienz Europas sowie in die Forschung und Entwicklung eines Corona-Impfstoffs investieren. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Europa ist für ein exportorientiertes Land wie Österreich wichtig“, hieß es seitens des Bundeskanzleramtes.

Es müsse allerdings „klar sein, dass die Mittel des Wiederaufbauplans von den jeweiligen Mitgliedsländern in weiterer Folge zurückgezahlt werden sollen und Österreich nicht die Schulden von anderen EU-Mitgliedsstaaten übernimmt. Eine Vergemeinschaftung der Schulden, wie es etwa das Modell von Coronabonds vorsieht, lehnen wir klar ab“, bekräftigte Kurz nach Angaben des Bundeskanzleramtes.