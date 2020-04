Zwei Jugendliche bei Autounfall in Oberösterreich getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) sind am Sonntag gegen 3.45 Uhr ein 20-jähriger Mann und ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Beide saßen im Auto eines 19-Jährigen aus dem Bezirk, als dieser auf der Nußbacher Landesstraße (L556) mit seinem Pkw zunächst auf das rechte Bankett und dann ins Schleudern geriet.

Der Wagen kam links von der Fahrbahn ab, rutschte 90 Meter über eine Wiese und prallte mit großer Wucht mit dem Heck gegen einen Obstbaum. Dabei wurde der auf der Rückbank mitfahrende 20-Jährige aus dem Auto geschleudert. Der Pkw selbst schlitterte noch 27 Meter weiter und kam hinter einem Wohnhaus zum Stillstand.

Der 19-jährige Lenker war nach dem Unfall kurz bewusstlos. Er konnte dann aber von selbst aussteigen und in dem nahen Haus Hilfe holen. Die Bewohner alarmierten sofort die Einsatzkräfte, für die beiden Mitfahrer kam aber jede Hilfe zu spät. Der aus dem Wagen geschleuderte Mann und das Mädchen am Beifahrsitz erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Reanimationsversuche durch zwei Notarztteams blieben erfolglos.

Der Autolenker wurde bei dem Unfall selbst schwer verletzt und ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreute die Angehörigen der beiden Verstorbenen. Die Unfallursache stand zunächst nicht fest, die zuständige Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges und eine Blutabnahme beim Unfalllenker an.

Fast an der selben Stelle waren bei einem fatalen Verkehrsunfall im Oktober 2012 ein Mädchen und zwei junge Frauen ums Leben gekommen. Der Fahrer ihres Auto – ein junger L17-Führerscheinbesitzer – hatte bei einem riskanten Überholmanöver die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Das Auto prallte darauf mit der Beifahrerseite zuerst gegen einen Heuwender, dann mit voller Wucht gegen einen Pferdeanhänger und einen Pick-up. Während drei Insassen starben, blieben der Lenker und ein hinter ihm sitzendes Mädchen nahezu unverletzt.

Ein Anrainer berichtete am Sonntag in einem Video eines Pressefotografen, dass die Straße vor seinem Haus immer wieder Autofahrer zum Rasen verleiten würde. Nach dem verheerenden Unfall vor acht Jahren habe man eine 80er-Beschränkung beantragt, was aber abgelehnt worden sei.