Auch Bundestheater-Angestellte nähen nun Schutzmasken

Nicht nur mehrere deutsche Theaterwerkstätten fertigen in der Coronakrise nun Schutzmasken, auch rund 25 Angestellte der österreichischen Bundestheater, die bei der Servicegesellschaft „Art for Art“ in den Kostümwerkstätten beschäftigt sind, nähen derzeit in Heimarbeit „Behelfschutzmasken“. Das meldet der „Kurier“ am Mittwoch.

Den Schnittbogen für einen Nasen-Mund-Schutz hatte die Gesellschaft für Theaterkostümschaffende (gtkos) auf ihrer Website veröffentlicht. Beliefert werden mit den gratis abgegeben Masken unter anderem die Gruft und die Vinzirast sowie Altersheime und Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Laut Benno Wand, dem Leiter der Kostümwerkstätten, wurden bisher etwa 1.800 Masken hergestellt.