Kurz: Maßnahmenpaket steht für diese Woche

Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen die Corona-Krise steht laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitgehend für diese Woche. Es werde täglich noch kleinere notwendige Adaptierungen geben, etwa beim Flugverkehr, sagte Kurz Montagfrüh in „Ö3“. Eine Stunde lang beantwortete der Bundeskanzler Fragen der Bevölkerung.

„Das Maßnahmenpaket steht in Summe“, so Kurz. „Wir sind richtig aufgestellt für diese Woche.“ Es sei gut vorbereitet und implementiert worden.

Unterdessen starb eine mit dem Coronavirus infizierte Steirerin, Jahrgang 1944, in der Nacht auf Montag. Die Frau befand sich laut Landessanitätsdirektion Steiermark in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Das werde noch untersucht, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Welche Vorerkrankungen sie hatte, werde aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Sie starb jedenfalls in einem der für Coronavirus-Patienten bereitgestellten Akutspitälern.

Die Patientin wurde am Freitag in das Krankenhaus eingeliefert. Sie war davor in einem Hartberger Altersheim betreut worden, bei dem am Wochenende bekannt wurde, dass mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden. Das Heim hat 162 Betten und wurde am Wochenende isoliert. Wie viele Patienten noch betroffen sind, war Montagfrüh noch nicht bekannt. Es sei aber „keine riesige Zahl“, sagte Sozialhilfeverbandsobmann Gerald Maier der „Kleinen Zeitung“.

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Österreich stieg mit Stand Montag, 8.00 Uhr, auf 959 an. 8.490 Tests wurden laut Gesundheitsministerium bisher landesweit durchgeführt. Sechs Covid-19-Patienten gelten als wieder genesen.

Die meisten bestätigten Fälle von Ansteckungen mit SARS-CoV-2 wurden dem Ministerium aus Tirol gemeldet (254). Aus Niederösterreich wurden 150 Fälle berichtet, in Wien waren es 122, in der Steiermark 111, in Oberösterreich 196, in Salzburg 54, im Burgenland 10, in Vorarlberg 55 und in Kärnten 7. Sechs vormalige Patientinnen und Patienten gelten als genesen, zwei in Tirol, drei in Wien und eine Person in Niederösterreich.

Der Bundeskanzler erwartet sich für Montag, dass die Zahl der Ansteckungen auf 1.000 steigen wird. „Wir stehen ganz am Anfang.“ Die Ausbreitung der Infektionen werde sich nächste Woche „mit massivem Tempo fortsetzen. Jeden, der die Hoffnung hat, dass die Maßnahmen von heute auf morgen wirken, muss ich enttäuschen“, betonte Kurz. Die strengen Regelungen inklusive Ausgangsbeschränkungen gelten „zumindest für eine Woche, dann gibt es Chance auf Besserung, dann können wir das Schlimmste verhindern“.

„Halten wir zusammen, es geht um viel, um unsere Gesundheit, und für viele ältere Menschen geht’s ums Überleben“, appellierte der Bundeskanzler an die Vernunft und das Gewissen der Bevölkerung. Die Krise werde „umso schneller überstanden sein, je disziplinierter wir Österreicher sind“, betonte er. Die Erfahrungen aus anderen Ländern seien jedenfalls „nicht sehr beruhigend“.

Er gehe davon aus, „dass die Herausforderung einige Monate andauert“, sagte Kurz. Der Kanzler hat jedoch „große Hoffnung, dass die Maßnahmen, die wir setzen, nach einer Woche ungefähr Wirkung zeigen und sich die Kurve abflacht und wir feststellen können, wir haben das Schlimmste verhindert, Leben gerettet und den Totalzusammenbruch des Gesundheitssystems verhindert“. Dann sei man zwar noch nicht überm Berg, habe aber das Gröbste geschafft, sagte der Bundeskanzler.

Kurz betonte die in Österreich geltenden Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei werde „nicht als Gegner“ der Bevölkerung auftreten, sondern vor allem auf größere Gruppen zugehen, die unvorsichtig agieren, und entsprechende Hinweise geben. Bei den angeführten begründeten Ausnahmen dürfe man das Haus verlassen. Es sei notwendig, dass Menschen auch zur Arbeit gingen, „denn sonst würde unser System zusammenbrechen“. Er stellte auch klar, dass Lebenspartner, die nicht zusammen leben, sich weiterhin sehen können. „Das muss jeder für sich selbst beantworten“, sagte er, „und die Frage abschätzen, ob eine der Personen eine Risikoperson ist.“ In diesen Fällen sei Vorsicht geboten, je nach Vorerkrankung und Aufenthalt in einem Risikogebiet könnte Kontakt nämlich „zu Tod oder massivem Leid führen oder einem glimpflichen Krankheitsverlauf“.

Hilfe kündigte der Bundeskanzler auch für im Ausland gestrandete Österreicher an. „Bitte durchhalten und genau an das halten, was auch im jeweiligen Land vorgegeben wird“, appellierte Kurz. Mit der AUA und dem Flughafen Wien werde auf Hochtouren zusammengearbeitet, um Staatsbürger zurückzuholen. „Das wird da und dort noch einige Tage dauern, viele Flüge finden nicht mehr so statt, viele Grenzen sind geschlossen.“

Der Handel wurde mit Montag mit Ausnahme der Geschäfte für lebenswichtige Versorgung komplett geschlossen. Eine Änderung der Öffnungszeiten etwa beim Lebensmittelhandel schloss der Bundeskanzler auf Nachfrage aus und bat dafür um Verständnis. In der Baubranche werde von Projekt zu Projekt zu entscheiden sein, ob dieses systemrelevant sei. „Es geht darum, Notwendiges und Unnotwendiges zu unterscheiden.“ Es gebe aber auch ein sehr komplexes und verzahntes Wirtschaftssystem. Hier gelte es, Probleme zu vermeiden. Jeder in Österreich könne sich aber verlassen, dass die Versorgungssicherheit funktioniere. „Die Versorgungssicherheit ist gegeben. Es ist nicht notwendig Hamsterkäufe zu machen.“

Am Ende betonte der Bundeskanzler einmal mehr, dass diese schwierige Phase zeitlich begrenzt und „gemeinsam schaffbar“ ist. „Seien Sie großzügig miteinander, helfen Sie sich da, wo es geht“, so der Rat des Regierungschefs.