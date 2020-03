Alle Hotels in Tirol von Schließung betroffen

In Tirol sind alle Hotels von der Schließung wegen des Coronavirus betroffen, also nicht nur jene in den Skigebieten. Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich, betonte LH Günther Platter (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.