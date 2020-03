Erste bestätigte Todesfälle wegen Coronavirus in Deutschland

In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus. Es handle sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mit. In Italien kündigte Regierungschef Giuseppe Conte eine „Schocktherapie“ im Kampf gegen das Virus an.

In Essen starb laut nordrhein-westfälischem Gesundheitsministerium eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden war. Zum zweiten Opfer in Deutschland lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland überschritt die Tausender-Marke. Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete am Montag insgesamt 1.112 Infizierte, nachdem es am Sonntag noch 902 Fälle gewesen waren. In Köln wurde wegen eines mit dem Virus infizierten Soldaten ist eine Kaserne geschlossen.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte kündigte unterdessen an, die Absperrung weiter Regionen im Norden des Landes werde nicht die letzte Maßnahme gegen das Coronavirus sein. „Wir werden eine massive Schocktherapie anwenden“, sagte er der Zeitung „La Repubblica“. „Um aus dieser Krise herauszukommen, werden wir alle menschlichen und wirtschaftlichen Mittel aufbringen“, kündigte Conte an.

Italien hat 7.375 bestätigte Infektionen und 366 Todesfälle durch das Coronavirus gemeldet. Es ist die zweithöchste Zahl von Todesfällen nach China, wo die Epidemie im Dezember ausgebrochen war.

Norditalienern, die die Sperrzone in der Lombardei und in anderen 15 norditalienischen Provinzen ungerechtfertigt verlassen, drohen strafrechtliche Folgen. Wie Conte betonte, sind Ausnahmen nur bei nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Verpflichtungen und in gesundheitlichen Notfällen vorgesehen.

Ärzte in der Sperrzone beklagten unterdessen chaotische Zustände in den mit Coronavirus-Patienten überfüllten Krankenhäusern. „Wie in Kriegssituationen entscheidet man je nach Alter und Gesundheitslage über die Therapie“, sagte der Anästhesist Christian Salaroli im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“. Viele Kollegen würden unter dieser Situation leiden.

Italiens Oppositionschef Matteo Salvini fordert eine Sperrzone für ganz Italien. „Wir müssen das Land schützen, indem wir die Notmaßnahmen der sogenannten roten Zonen auf die gesamte Nation ausweiten“, erklärte der Chef der rechten Lega am Montag.

Die Regierung in Rom, die Europäische Union und die Europäische Zentralbank (EZB) sollten umgehend handeln, um die wirtschaftlichen Schäden der Krise auszugleichen, so Salvini.

Die Skisaison in Südtirol und Friaul wird indes wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig beendet. Die Gastbetriebe und Seilbahnbetreiber verpflichteten sich zu einem vorzeitigen Ende der Wintersaison, teilte der Hoteliers- und Gastwirteverband am Montag mit. Die Unternehmen würden ab kommendem Mittwoch bis zumindest 3. April schließen, hieß es. Die Skilifte in der Lombardei sind bereits gesperrt. Auch im Trentino sollen die Liftanlagen ab Mittwoch schließen.

In italienischen Strafanstalten ist eine Revolte aus Protest gegen Restriktionen aufgrund der Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Bereits in 27 Gefängnissen des Landes kam es zu gewaltsamen Unruhen. In Modena starben dabei sechs Insassen. Weitere vier Sträflinge in Modena kamen in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Drei Gefängniswächter und sieben Sanitäter wurden leicht verletzt. 50 Insassen flüchteten von der süditalienischen Strafanstalt von Foggia.

In Slowenien, wo sich das Coronavirus am Montag auf 23 Fälle ausgebreitet hat, wurden zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung der Infektion beschlossen. Ab Dienstag wird am Flughafen Ljubljana bei Anreisenden das Fieber gemessen, außerdem werden Maßnahmen für Kontrollen an den Grenzübergängen mit Italien vorbereitet, erklärte Gesundheitsminister Ales Sabeder am Montag.

Darüber hinaus wurden bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die Einschränkungen für Veranstaltungen verschärft: sämtliche Hallenveranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern werden verboten. Am Wochenende lag die Grenze noch bei 500 Menschen. Dazu dürfen Sport- und andere Veranstaltungen im Freien mit über 500 Besuchern nur ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das gilt auch für die Skiflug-WM in Planica und die alpinen Herren-Skirennen in Kranjska Gora.

Im Südosten des Landes, wo unter den zehn bestätigten Fälle medizinisches Personal erkrankt ist, werden präventive und nicht dringende Untersuchungen in dortigen Gesundheitszentren sowie im Spital in Novo Mesto eingestellt. Die Schulen und Kindergärten im Land bleiben vorerst geöffnet, hieß es. Mehrere Fakultäten haben hingegen die Vorlesungen bereits ausgesetzt.

In der spanischen Ortschaft Labastida nahe der Hauptstadt im Baskenland, Vitoria, schließen die Behörden die Schulen für mindestens 14 Tage. In der Region wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden nahezu 150 Virus-Infizierte bestätigt. In ganz Spanien wurden 999 Fälle gemeldet, die meisten davon in zwei Gebieten um Madrid und in der Umgebung von Vitoria.

Tschechien hat laut Zeitungsbericht mit Kontrollen von Einreisenden an den Grenzen zu Österreich und Deutschland begonnen. Seit Montag um 7.00 Uhr messen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken an zehn ausgewählten Grenzübergängen stichprobenartig die Körpertemperatur. Unterstützt werden sie dabei von Polizei und Zoll.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach eigenen Angaben eine Krisensitzung abgehalten, in der eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung und Verlangsamung des Coronavirus-Ausbruchs besprochen wurden. Man befinde sich noch in der Eindämmungsphase, aber müsse jetzt akzeptieren, dass sich das Virus erheblich ausbreiten werde.

Die irische Regierung sagte am Montag wegen der Coronavirus-Epidemie die Parade zum St. Patrick’s Day in der Hauptstadt Dublin ab. Zuvor hatte bereits die zweitgrößte irische Stadt Cork die Parade abgesagt. St. Patrick ist Irlands Schutzheiliger. Die Iren feiern ihn am 17. März mit Paraden und Festen. Die Parade in Dublin lockte im vergangenen Jahr rund 500.000 Menschen an. In Irland wurden bisher 21 Fälle der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gezählt.

Der stark betroffene Iran ließ wegen des Coronavirus-Ausbruchs rund 70.000 Gefangene frei. Die Zahl der Infizierten im Iran stieg binnen 24 Stunden um 595 auf 7.161, die Zahl der Virus-Toten um 43 auf 237.

China und Südkorea meldeten unterdessen einen Rückgang der Neuinfektionen. Aus China außerhalb der Provinz Hubei, wo die Epidemie ausgebrochen war, wurden am Montag den zweiten Tag in Folge keine neuen Ansteckungen berichtet. Südkorea, das nach China am stärksten betroffene asiatische Land, meldete 165 neue Infektionen und damit die wenigsten seit elf Tagen sowie einen neuen Todesfall. Damit stieg die Zahl der Ansteckungen auf 7.478 und die der Toten auf 51.