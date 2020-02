EL-Rückspiel von Salzburg wegen Orkanwarnung abgesagt

Wegen einer Orkanwarnung mit bis zu 120 km/h ist das Fußball-Europa-League-Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend (21.00 Uhr) kurzfristig abgesagt worden. Die sichere An- und Abreise sowie der sichere Aufenthalt im Stadiongelände sei nicht gewährleistet gewesen. Ein Nachtragstermin soll so schnell wie möglich fixiert werden.